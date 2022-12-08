توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران على مسارات رئيسية بنحو 25% في 2023
انتعاش السعة العالمية لخطوط الطيران في 2023 قد يبلغ 92% من مستويات 2019
توقعت شركة أميركان إكسبريس غلوبال بيزنس ترافيل أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران على مسارات رئيسية بنسبة تصل إلى 25% في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الوقود والدولار ونقص العمالة والطائرات.
ومن المتوقع تسجيل أكبر الارتفاعات في الدرجة الاقتصادية بين أستراليا وآسيا، وفي درجة رجال الأعمال على الرحلات الداخلية الأسترالية وتلك المتجهة إلى نيوزيلندا، وكذلك الخاصة بالدرجة الاقتصادية على الرحلات بين آسيا وأوروبا.
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وسترتفع تكلفة الدرجة الاقتصادية على الرحلات داخل أميركا الشمالية بنسبة أقل تصل إلى 3%، وداخل أوروبا 5.5 %، مع تعويض التخفيضات التي طرأت على السعة خلال فترة الجائحة.
وقالت الشركة اليوم الخميس "بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار في 2022، من المرجح أن تكون ارتفاعات الأسعار في قطاع الطيران التنافسي في أميركا الشمالية بدرجة أقل من تلك المتوقعة لأوروبا وآسيا المحيط الهادي".
وتضطر الرحلات من آسيا إلى أوروبا لاتخاذ مسارات أطول في كثير من الحالات، إذ تتجنب شركات الطيران عبور المجال الجوي الروسي بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
وأوضحت أنه في رحلة بين طوكيو ولندن على سبيل المثال، يمكن أن يضيف تغيير المسار ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة لزمن الرحلة وزيادة 20%، في الوقود المستخدم بما سيقود لزيادة متوقعة 14.5%، في أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية بين آسيا وأوروبا في 2023.
وتوقعت انتعاش السعة العالمية لخطوط الطيران في 2023 لتبلغ 92%، من مستويات 2019.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم الثلاثاء أن يعود قطاع الطيران للربحية العام المقبل، للمرة الأولى منذ 2019، لأسباب من بينها ارتفاع الأسعار.
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