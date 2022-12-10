دبي تستقبل 11.4 مليون سائح في 10 أشهر

استقبلت إمارة دبي نحو 11.4 مليون سائح دولي في العشرة أشهر الأولى من عام 2022، مقارنة مع 4.88 مليون زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 133.6%.

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن أكثر من 1.2 مليون زائر دولي زاروا الإمارة في أكتوبر الماضي، فيما اقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة "كورونا".

مادة اعلانية

وحسب البيانات، تخطت مؤشرات كل من عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة، لمستويات ما قبل الجائحة، وفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضحت البيانات، أن الهند حلت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر، حيث سجلت أكثر من 1.4 مليون سائح، تلتها عُمان بنحو 1.1 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 993 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 812 ألف زائر.

وحلت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 548 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 440 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 310 آلاف زائر، وباكستان 304 آلاف زائر، تلتها فرنسا بنحو 301 ألف زائر.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية أكتوبر 2022، أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية في 736 منشأة بنهاية أكتوبر 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 71%، مقابل 64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 27.8 ألف غرفة فندقية ضمن 262 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.