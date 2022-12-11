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تايلاند (istock)
أحد الأماكن السياحية في تايلاند
سياحة

تايلاند تستقبل أكثر من 10 ملايين سائح في عام 2022

في قفزة كبيرة مقارنة بـ427 ألف سائح استقبلتهم في2021

دبي - العربية.نت
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تجاوزت تايلاند السبت عتبة 10 ملايين سائح منذ بداية العام، في مؤشر إلى تعافي القطاع السياحي تدريجيًا حتى لو لم يسجّل بعد أرقام ما قبل جائحة كوفيد-19.

في مطار بانكوك، استقبل راقصون تقليديون وعازفو طبول الركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية لدى تسجيل تجاوز عتبة 10 ملايين سائح منذ بداية العام 2022.

وقام ممثلو هيئة السياحة بتسليم أزهار وقسائم شرائية وتذاكر لدخول حديقة مائية لزوجين سعوديين هما هيثم المدلج ونجود الخويطر.

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وحيّا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا صلابة رواد الأعمال في قطاع السياحة والضيافة في البلاد.

وقال في خطاب: "نود أن نعزّز الثقة بأن تايلاند لا تزال واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية للناس من جميع أنحاء العالم".

وعبّر سياح لدى وصولهم إلى تايلاند عن سعادتهم لاكتشاف المملكة التايلاندية.

بهذا، ستكون تايلاند قد استقبلت بحلول نهاية العام أكثر من 10 ملايين زائر، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ427 ألف سائح استقبلتهم في العام 2021 في ذروة تدابير مكافحة تفشي "كوفيد-19".

وكان قد زار أكثر من 40 مليون شخص المملكة في العام 2019. ويتسبب التراجع في السياحة في خسارة للاقتصاد التايلاندي المتعثر الذي يسجل معدل نمو أقل من معدل نمو الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا.

وقالت مديرة اتحاد الفنادق التايلاندية ماريسا سوكوسول: "لا يزال هناك مجال واسع للتحسين، خصوصًا مع السياح الآتين من منطقة آسيا المحيط الهادئ".

وتأمل سوكوسول في ظهور بوادر انفتاح من الصين التي تحرم سياستها الصارمة لمكافحة "كوفيد-19" تايلاند نحو 10 ملايين زائر سنويًا. ويشكّل الصينيون أكبر نسبة من السياح في تايلاند.

تتوقع السلطات التايلاندية تسجيل دخول 23 مليون زائر في العام 2023، ما قد يجلب للبلاد أكثر من 32 مليار يورو، وفق أرقام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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