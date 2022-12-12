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مدائن صالح في العلا (رويترز)
مدائن صالح في العلا (رويترز)
سياحة

قفزة في عدد السياح الوافدين إلى السعودية.. أنفقوا 27 مليار ريال في 6 أشهر

عدد الزوار من خارج المملكة زاد في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 575.4%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية أن إنفاق السياح الدوليين في المملكة قفز إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من العام 2022، بعد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى 6.1 مليون سائح، بإجمالي 46 مليون سائح أجنبي ومحلي.

وكشفت الوزارة في أحدث نشرة شهرية لها، اطلعت عليها "العربية.نت"، أن عدد السياح الوافدين إلى السعودية في الربع الثاني من العام 2022 زاد على أساس سنوي بنسبة 575.4% إلى 3.6 مليون سائح، بينما ارتفع عدد السياح المحليين بنسبة 42.3% إلى 21.4 مليون سائح.

وذكرت الوزارة أن إنفاق السياح الوافدين ارتفع بنسبة 570% في الربع الثاني إلى 15.7 مليار ريال، وزاد الإنفاق السياحي المحلي بنسبة 31.5% في نفس الفترة إلى 22.7 مليار ريال.

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ويعد القطاع السياحي من القطاعات الواعدة في المملكة التي تساهم في تحقيق خطة التحول وتنويع مصادر الدخل. ويستهدف القطاع وفق "رؤية 2030"، رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10%، والوصول إلى 100 مليون سائح دولي ومحلي.

وقد تقدمت المملكة 10 مراتب لتصل إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر.

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