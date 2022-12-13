الصين تشهد قفزة في الطلب على السفر الداخلي بعد تخفيف إجراءات كورونا

ارتفع الطلب على السفر في أكبر سوق للسفر الداخلي في العالم بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأظهرت الأرقام ارتفاع الطلب على السفر الداخلي في الصين إلى 65% يوم أمس الاثنين، وذلك مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، ومقارنة بنسبة 22% فقط في أواخر نوفمبر الماضي.

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وذكر موقع Ctrip.com، أن البحث عن السفر عبر الإنرنت، ارتفع بنسبة 7% في السابع من ديسمبر الحالي، بعد يوم من تخفيف السلطات في الصين من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19" وتخليها تدريجيا عن سياسة صفر حالات.

وقالت إن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

وأضافت السلطات الصينية أيضا أنه ما لم يتم تصنيف منطقة ما على أنها عالية الخطورة، فلا يمكن إيقاف العمل والإنتاج المحلي.

وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين مؤخرا، "يخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي".

وستقوم السلطات بـ"الحد من نطاق اختبارات الحمض النووي وخفض وتيرة الفحوص".