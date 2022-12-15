دبي تتفوق عالمياً في معدل "الزيارات المتكررة" للسياح

أكدت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنها تستهدف وصول أعداد السياح الدوليين في عام 2023 إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، في وقت ستركز بشكل أكبر على قطاع المعارض والفعاليات المتخصصة، ودعم الفعاليات التي تعقد في دبي بشكل دوري.

وكشفت في تصريحات على هامش "منتدى سكيفت العالمي"، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، أن نحو 25% من زوار دبي يعودون إليها خلال 12 شهراً، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يمتد 24 شهراً، ما يعكس جاذبية الإمارة من حيث جودة الخدمات، والتجارب السياحية، والأسعار المناسبة.

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وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن "منتدى سكيفت العالمي: يعد من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات المؤثرة في مستقبل قطاع السفر عالمياً، بحسب صحيف "الإمارات اليوم".

وأضاف كاظم في تصريحات لوسائل الإعلام، أن نشاط سياحة الأعمال في دبي شهد نمواً متواصلاً خلال الفترة الماضية، إذ بدأت الأرقام تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في ظل العمل على خطط ترويجية لزيادة جاذبية الإمارة وجهة عالمية لسياحة الفعاليات والمعارض، لافتاً إلى أن سياحة الأعمال تستحوذ على نحو 20% من إجمالي زوار الإمارة.

وتابع: "ستركز الدائرة خلال الفترة المقبلة وبشكل أكبر على قطاع المعارض والفعاليات المتخصصة، حيث نجحت دبي خلال الفترة الماضية في استقطاب عدد من أكبر المؤتمرات العالمية"، مشدداً على دعم المعارض والفعاليات التي تعقد في دبي بشكل دوري، واستقطاب مزيد من الزوار والمشاركين، والترويج لها دولياً، بالتزامن مع جذب مؤتمرات ومعارض تواكب في تخصصاتها القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها دبي بحيث تنعقد للمرة الأولى، وتتوسع انطلاقاً من الإمارة.

وذكر أن الدائرة تركز على أربعة محاور في الاستراتيجية السياحية التي اعتمدتها، تشمل: رفع أعداد السياح، وزيادة فترة إقامتهم، مع رفع معدلات الإنفاق، إضافة إلى تعزيز الزيارات المتكررة.

وكشف أن نحو 25% من زوار دبي يعودون إليها خلال 12 شهراً، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يمتد 24 شهراً، ما يعكس جاذبية الإمارة من حيث جودة الخدمات، والتجارب السياحية، والأسعار المناسبة.