عمال مناولة الأمتعة في مطار هيثرو يعلّقون إضرابهم

علق عمال مناولة الأمتعة في مطار هيثرو البريطاني، إضرابهم الذي كان مخططًا له، اليوم الجمعة، بعد أن تلقوا عرضاً لرفع أجورهم من الشركة المشغلة Menzies Aviation.

وقال اتحاد عمال مناولة الأمتعة UNITE، إنه سيعلق الإضراب لحين دراسة العرض والتصويت عليه.

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وكان الاتحاد، أعلن قبل أيام أن أكثر من 400 عامل في مطار هيثرو، سيبدأون إضراباً عن العمل اليوم، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 13%.

وكان من الممكن أن يعرقل الإضراب حركة الطيران في موسم العطلات.

ونفذ الممرضون في المملكة المتحدة، الخميس، إضرابا غير مسبوق ليوم واحد وصفوه بأنه "الملاذ الأخير" في نضالهم من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، على الرغم من التحذيرات من أن التحرّك قد يعرّض المرضى للخطر.

وتوقّف ما يصل إلى 100 ألف عضو في نقابة "الكلية الملكية للتمريض" في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، عن العمل عند الساعة 8.00 في تحرّك سيستمر حتى الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، بعدما رفضوا عرضا حكوميا لتحسين أجورهم.