حركة المسافرين بمطار دبي تتجاوز مستويات ما قبل كورونا بنسبة 10% في ديسمبر

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن حركة المسافرين في مطار دبي الدولي خلال ديسمبر الجاري، أعلى بنسبة 10% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 بالنسبة للسفر من وإلى دبي مباشرة بصرف عن النظر عن أعداد مسافري العبور بالتزامن مع موسم العطلات.

وأضاف غريفيث: "واثق تماما بأنه بحلول نهاية ديسمبر سيسجل مطار دبي عدداً قياسياً لحركة المسافرين الوافدين والمغادرين من وإلى دبي".

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وأشار غريفيث إلى أن توقعات مؤسسة مطارات دبي لحركة المسافرين في "دبي الدولي" لاتزال هي ذاتها، أي نحو 64.3 مليون مسافر خلال عام 2022 ككل، وفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال غريفيث: "توقعاتنا لاتزال في النطاق ذاته خلال الوقت الحالي، إذ تمت إضافة مليون مسافر آخر إلى التوقعات لأعداد المسافرين في مطار دبي بعد صدور تقرير حركة المسافرين للربع الثاني من العام الجاري".

وأوضح أن حركة المرور الشهرية في نطاق يصل إلى ستة ملايين مسافر شهرياً في النصف الثاني من عام 2022.

وبيّن غريفيث أن مطار دبي الدولي سجل زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى أكثر من 18 مليون مسافر في تلك الفترة، ليستقبل بذلك نحو 46 مليوناً و340 ألفاً و826 مسافراً، بداية من يناير وحتى سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 167.9% على أساس سنوي.

وأكد أن مؤشرات التعافي في حركة السفر الدولي مهمة، وهي جيدة بالنظر إلى المستقبل والأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن مؤسسة مطارات دبي تتوقع تسجيل نحو 7.5 ملايين على أساس شهري خلال العام المقبل.

وذكر غريفيث، إنه "بنهاية العام المقبل وخلال الربع الأخير تحديداً نتوقع أن نصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في أعداد المسافرين على أساس شهري، ليتواصل ذلك إلى عام 2024، حيث من المتوقع أن تصل إلى مرحلة التعافي الكامل على أعداد المسافرين على أساس سنوي".