"فلاي دبي" تسيّر 7 رحلات أسبوعية إلى سلوفينيا

أعلنت "فلاي دبي" عن إطلاق خدماتها إلى سلوفينيا بتشغيل ما يصل إلى 7 رحلات أسبوعية بواقع رحلة يومياً إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا في موسم العطلات لمواكبة نمو الطلب على هذه الوجهة السياحية.

وتعد الناقلة أول شركة طيران من الإمارات، تشغل رحلات مباشرة إلى سلوفينيا، إذ أطلقت في سبتمبر الماضي 3 رحلات أسبوعية إلى لوبليانا.

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وتتوسط سلوفينيا القارة الأوروبية، يحدها غرباً إيطاليا، والنمسا شمالاً، وكرواتيا جنوباً، والمجر شرقاً، ولها شريطاً ساحلياً قصيراً من الجنوب الغربي على خليج البندقية الذي هو جزء من البحر الأدرياتيكي،وفق ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويضم أسطول "فلاي دبي" 71 طائرة ووسعت شبكتها وهي الكبرى لها حتى الآن عبر تشغيل رحلات إلى 108 وجهات في 53 دولة منها 70 وجهة لا تطير إليها طيران الإمارات، وتوفر "فلاي دبي"مع طيران الإمارات 215 وجهة في 98 دولة.