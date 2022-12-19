الصين تخطط لزيادة الرحلات الجوية خلال عطلة رأس السنة القمرية

تعتزم الصين إعادة الرحلات الجوية إلى ما يقرب من 90٪ من مستويات ما قبل الوباء للعام 2019 بحلول نهاية يناير، حيث تعيد البلاد فتح اقتصادها بعد ثلاث سنوات من الإغلاق، بحسب ما أفادت به وكالة الأخبار المالية Caixin يوم الجمعة.

سيتزامن الرفع المخطط له في أرقام الرحلات مع ذروة موسم رأس السنة الصينية، والذي يرتفع فيه السفر عادة مع عودة الناس إلى مسقط رأسهم لقضاء الإجازات الرسمية التي تستغرق أسبوعًا بدءًا من 21 يناير 2023.

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في الأسبوع الماضي، أصدرت إدارة الطيران المدني في الصين ( CAAC)، خطة من ثلاث مراحل لزيادة أعداد الرحلات بشكل تدريجي، بعد تحول في موقف البلاد من سياسة "صفر كوفيد" في وقت سابق من ديسمبر.

وفقًا للخطة، من المتوقع أن ترتفع رحلات الركاب اليومية إلى 70٪ من المتوسط اليومي للعام 2019 بحلول 6 يناير 2023، وفقًا لـ Caixin، وإلى حوالي 88٪ من مستويات 2019 بين 7 و 31 يناير.

وأفادت Caixin نقلاً عن CAAC، بأن المرحلة النهائية من الخطة حتى 25 مارس، ستشهد وضع استرداد مستقر لقطاع الطيران في الصين.

تأتي خطة CAAC لزيادة حجم الرحلات مع ارتفاع في حالات كوفيد في الصين بعد تخفيف القيود. وقد أبلغت البلاد عن 1918 حالة إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، بانخفاض عن 2028 يوم السبت، وفقًا لما نقله موقع Business Insider عن هيئة الصحة الوطنية الصينية.