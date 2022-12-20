خلل فني يحدث اضطرابات في رحلات الخطوط البريطانية

عانت خدمات الخطوط الجوية البريطانية من تأخيرات استمرت لساعات، بعد أن أدى عطل في برنامج تخطيط الطيران إلى احتجاز الطائرات على الأرض.

قال موقع Flightradar24 لتتبع الطائرات، إن حوالي 50٪ فقط من رحلات الخطوط الجوية البريطانية نفذت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وأكدت شركة الطيران أنها عانت من "مشكلة فنية في نظام تخطيط رحلاتها والتي تم حلها لاحقًا".

مادة اعلانية

تنبع المشكلة من تعطل البرنامج الذي يصل إليه طيارو الخطوط الجوية البريطانية عبر أجهزة آيباد التابعة لشركة أبل، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرغ"، والذين أكدوا أن هذا النظام كان في طور التحديث.

قالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "لقد نجحت فرقنا الآن في حل مشكلة مؤقتة أثرت على بعض أنظمة تخطيط الرحلات الطويلة ليلاً، مما أدى إلى تأخيرات في جدولنا الزمني.. نأسف للاضطراب الذي حدث لخطط سفر عملائنا".

واشتكى الركاب من الاضطرابات، حيث قال البعض على تويتر إن العمليات تعطلت على ما يبدو لساعات.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لشركة IAG، والتي تسيطر أيضًا على شركة Iberia الإسبانية وشركة Aer Lingus الأيرلندية، إنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة. ولم تتأثر الرحلات القصيرة وخدمات المسافات الطويلة التي غادرت بالفعل.

هذا الخلل هو الأحدث في سلسلة من الإخفاقات المتعلقة بالبرامج أو الأجهزة مما ألحق الضرر بشركات الطيران، وأضاف إلى التحديات التي تواجهها الخطوط الجوية البريطانية والتي تشمل نقص الموظفين والإضراب الذي يلوح في الأفق من قبل موظفين في قاعدتها في مطار هيثرو، بينما تدخل الشركة في واحدة من فترات السفر الأكثر كثافة خلال العام.