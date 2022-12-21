خبراء السفر في أميركا يحذرون من خطورة الطقس وشركات الطيران تقدم إعفاءات

حذر خبراء السفر في الولايات المتحدة من خطورة الطقس في الأيام القادمة، ناصحين بوضع خطط سفر تأخذ تلك التحذيرات بعين الاعتبار.

كما نصح خبراء السفر بالبحث عن خيارات. وقال كايل بوتر من Thrifty Traveller: "كلما غادرت مبكرًا، كان ذلك أفضل"، بحسب ما نقله موقع kare11.

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وأضاف بوتر أن العديد من شركات الطيران تصدر إعفاءات خاصة بالطقس لمنح المسافرين مخرجًا في وقت مبكر.

من جهته، قال جيف ليا، المتحدث باسم مطار مينيابوليس/سانت بول (MSP): "ستبدأ الثلوج غدا مصحوبة بهبوب رياح شديدة.. تلك العواصف ودرجات الحرارة الباردة قد تؤثر على إقلاع وهبوط الرحلات الجوية".

وأضاف أنه يجب على المسافرين التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم بشكل متكرر في الأيام القادمة، بحثًا عن أي تأخير في الرحلات أو إلغاءات.

وقد أصدرت شركات الطيران الأميركية إعفاءات للمسافرين قبل ما يُتوقع أن يكون إعصارًا قويًا جراء الطقس الشتوي في الغرب الأوسط ومناطق أخرى في أميركا، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يكون مركز الطيران الهام في شيكاغو واحدًا من أكثر المراكز تضررًا، مع تحذير دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث عاصفة ثلجية، وفق ما أفادت به شبكة CNN.

وتسمح العديد من شركات الطيران بتغييرات محدودة وبدون رسوم على مسار الرحلة، في ما يتعلق بالعواصف المتوقعة.

وبحلول صباح الثلاثاء، كانت شركة يونايتد إيرلاينز، ومقرها شيكاغو، تقدم أربعة إعفاءات منفصلة خاصة بالطقس الشتوي: في الغرب الأوسط، وتكساس، والساحل الشرقي، ووسط وشمال غرب الولايات المتحدة.

سيتم التنازل عن رسوم التغيير والاختلافات في الأسعار على رحلات يونايتد للحجوزات المعدلة داخل المقصورة الأصلية التي تم إصدار التذاكر فيها، وبين نفس المدن ضمن نوافذ إعادة الحجز القصيرة هذا الشهر.

وأصدرت شركة دلتا إيرلاينز، ومقرها أتلانتا، ثلاث نصائح للسفر يوم الثلاثاء، خاصة بالغرب الأوسط والسهول الوسطى، ومنطقة المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، ومنطقة شمال غرب الجبال.

كما أصدرت JetBlue، شركة الطيران منخفض التكلفة التي تتخذ من كوينز بنيويورك مقراً لها، إعفاء من رسوم الطقس الشتوي في الغرب الأوسط يوم الاثنين لأربعة مطارات هي شيكاغو (ORD)، وكانساس سيتي (MCI)، وميلووكي (MKE)، ومينيابوليس/سانت بول (MSP).

كما أضافت شركة الطيران إعفاء لمنطقة الشمال الشرقي يوم الثلاثاء.