مصر للطيران
مصر للطيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية لمطار "هيثرو" في لندن
بسبب إضراب سلطات الجوازات بالمطار
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قالت شركة مصر للطيران إنه بناء على التنويه الصادر من السلطات المعنية بمطار "هيثرو" بلندن لشركات الطيران العاملة به، والذى يفيد بوجود إضراب بسلطات الجوازات بالمطار خلال الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر، والفترة من 28 حتى 30 ديسمبر، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على ركاب الوصول خلال هذه الفترة، ويسبب معه تزاحما وانتظارا لفترات طويلة بصالات الوصول.
وأضافت أنه في حالة وجود أي استفسارات برجاء التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران بالقاهرة على الرقم 1717 من أي محمول مصري أو رقم 97142306666+ دوليا أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.
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