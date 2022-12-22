اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد مطارات روسيا (iStock)
أحد مطارات روسيا (iStock)

موسكو: الأردن سمح لشركات طيران روسية باستخدام أجوائه نحو مصر بعد حظرها لفترة

كان الأردن فرض قيوداً على الشركات الروسية تحت ضغط من المفوضية الأوروبية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الأردن سمح لشركات طيران روسية باستخدام أجوائه نحو مصر بعد حظرها لفترة.

كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ذكرت أن موسكو لا تعتبر قرار الأردن بفرض قيود على استخدام شركات طيران روسية لمجاله الجوي مسيسا وموجها ضد مصالح روسيا.

وأضافت زاخاروفا أن سلطات الطيران الأردنية فرضت هذه القيود تحت ضغط من المفوضية الأوروبية.

إلغاء 2000 رحلة طيران بأميركا بسبب الطقس السيئ سياحة وسفر سفر إلغاء 2000 رحلة طيران بأميركا بسبب الطقس السيئ

وأوضحت أن القرار اضطر بعض شركات الطيران الروسية التي تنقل السياح من روسيا إلى المنتجعات المصرية والعودة منها إلى تأجيل الرحلات واعتماد مسارات طيران بديلة، نقلاً عن وكالة "نوفستي" الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن الأردن دولة صديقة ولا توجد دوافع سياسية وراء القرار، وتأمل موسكو بإزالة القلق الذي نشأ بين الشركاء فيما يتعلق بسلامة الطائرات الوطنية".

وأشارت إلى امتلاك الطائرات المدنية الروسية جميع المستندات اللازمة لرحلات الترانزيت عبر المجال الجوي الأردني، بما في ذلك وثائق التأمين الصادرة وفقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط