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عدد الزوار الأجانب لتركيا يقفز 45٪ في نوفمبر

في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ عدد الزوار الأجانب 42.16 مليون شخص، ما يأتي مطابقا لمستويات ما قبل الوباء

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا قفز 44.64% على أساس سنوي إلى 2.55 مليون في نوفمبر، ما يحافظ على انتعاش قوي بعد ركود العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

بلغ عدد الوافدين 1.76 مليون زائر أجنبي في نوفمبر 2021، و833991 زائرا في نوفمبر 2020.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ عدد الزوار الأجانب 42.16 مليون شخص، بزيادة 84.77٪ عن نفس الفترة من العام 2021، ما يأتي مطابقا لمستويات ما قبل الوباء في العام 2019.

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