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أحد مطارات الهند
أحد مطارات الهند
فيروس كورونا

العالم يعود لزمن كورونا.. الهند تلزم القادمين من بعض البلدان بإجراء اختبار كوفيد

وزير الصحة الهندي: القادمون من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد

نيودلهي- رويترز
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قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، اليوم السبت، إن بلاده جعلت تقديم ما يثبت سلبية اختبار "كوفيد-19" إلزاميا بالنسبة للقادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايلاند.

وصرح الوزير أن القادمين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد أو كانت اختباراتهم إيجابية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مطلع ديسمبر الحالي من أن جائحة كورونا لم تنته بعد. وفي حين يتمتع ما لا يقل عن 90% من سكان العالم بمناعة نسبية، لفت مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسيوس إلى وجود "مكامن خلل في المراقبة والفحوصات وتحديد المجين والتطعيم، مما يوفّر الظروف المثالية لبروز متحور جديد مقلق قد يتسبب بنسبة وفيات كبيرة".

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ومنظمة الصحة العالمية هي الطرف المخول إعلان انتهاء جائحة ما. وفي هذا السياق، قال فيليب سانسونيتي عالم الميكروبيولوجيا في "معهد باستور" خلال منتدى الأربعاء الماضي: "يشكل ذلك لحظة غاية في الأهمية وغالباً ما تكون مثار جدل"، معتبراً أن المنظمة ليست مستعدة "لإعلان انتهاء" جائحة كورونا بعد.

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