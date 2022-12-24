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مطار كندي في نيويورك
مطار كندي في نيويورك
طيران

شركات طيران تلغي 5700 رحلة بأميركا بسبب العواصف الشتوية العاتية

الطقس السيئ أحبط خطط عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات

واشنطن - رويترز
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ألغت شركات طيران أكثر من 5700 رحلة بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، بعد أن عطلت عواصف شتوية عاتية العمل بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأحبطت عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات.

وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية، أن ذلك جاء في أعقاب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، في حين تم بالفعل إلغاء ما يزيد قليلا عن ألف رحلة، اليوم السبت.

وألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية عشرات القطارات خلال عيد الميلاد مما عطل سفر الآلاف في العطلات.

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وأدى الطقس الثلجي أو حوادث الطرق إلى تعطل الطرق السريعة في الغرب الأوسط، وحثت السلطات في مناطق من ولايات إنديانا وميشيغان ونيويورك وأوهايو قائدي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية رحلات وأخرت رحلات أخرى لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأميركية بسبب الطقس الشتوي.

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