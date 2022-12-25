وزارة السياحة السعودية: اللوائح الجديدة ترتقي بجودة الخدمات وتحمي حقوق السائحين

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، اليوم الأحد، إطلاق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع.

وأضاف الخطيب في تغريدات نشرها في حسابه على "تويتر" "بعد الاعلان عن نظام السياحة الجديد، نطلق اليوم 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، حيث تأتي استكمالاً للخطوات التي عملنا عليها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية".

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وبحسب الخطيب، تهدف اللوائح إلى المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن.

وقد منحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما أن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.

وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية حفاظاً على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.