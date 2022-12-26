توقعات بانتعاش قوي في سفر الأميركيين للخارج بعد تلاشي مخاوف كوفيد

يستعد الأميركيون للسفر إلى الخارج بأعداد كبيرة خلال العام المقبل، إذ تواصل الأسر إطلاق العنان للطلب المكبوت على مدى سنتين أو ثلاث مع تلاشي مخاوف كوفيد وتخفيف آخر بقايا قيود حقبة الوباء.

لا يزال الدولار الأميركي أيضًا قوياً نسبيًا مقابل عملات مثل اليورو، كما أن العمل الهجين يوفر مزيدًا من المرونة للرحلات.

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أبدى 31% من الأميركيين اهتمامهم بالسفر الدولي أكثر من المحلي، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC الأميركية عن استطلاع أجرته مؤخرًا شركة أبحاث سوق السياحة Destination Analyst.

في الوقت نفسه، كانت 62٪ من عمليات البحث عن رحلات الطيران للعام 2023 في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لوجهات دولية، ارتفاعًا من 55٪ في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن Hopper، حدد السفر الدولي من بين أفضل ثلاثة توجهات للعام 2023، قائلا إنه مهيأ لعودة "كبيرة".