اقتصاد العراق
مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب الضباب الكثيف
وصل مدى الرؤية إلى أقل من 400م
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أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عن إيقاف الحركة الملاحية بسبب الظروف الجوية والضباب الكثيف.
وذكرت إدارة المطار أن "حركة الملاحة توقفت، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م".
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وأضافت أنها ستعلن عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".
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