بعد تخفيف القيود.. السياح الصينيون يطلقون العنان لخطط السفر

بعد الخطوات التي اتخذتها الصين لإعادة فتح حدودها، بدأ السكان المحليون يسارعون للتخطيط للسفر إلى الخارج في عطلة العام القمري الجديد أواخر يناير، وفقًا لمجموعة Trip.com.

قالت شركة حجوزات السفر إنه وفي غضون نصف ساعة من التغييرات المعلن عنها في سياسة الصين، ارتفعت عمليات البحث عن السفر إلى الخارج لأعلى مستوى في ثلاث سنوات.

مادة اعلانية

وأشارت الشركة إلى أن اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة وماليزيا وأستراليا والمملكة المتحدة، تصدرت قائمة أفضل 10 وجهات خارج البر الرئيسي للصين مع حجم بحث هو الأسرع نموًا. كما وردت ماكاو وهونغ كونغ في القائمة التي لم تشمل أي دولة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته شبكة CNBC الأميركية.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، أنه اعتبارًا من 8 يناير، لن يحتاج المسافرون الوافدون إلى الحجر الصحي عند وصولهم إلى البر الرئيسي، منهية بذلك سياسة استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقالت السلطات أيضًا إنها ستسمح للمواطنين الصينيين باستئناف السفر، دون تقديم تفاصيل عن التوقيت.

وخلال الوباء، منعت بكين المواطنين الصينيين من الحصول على جوازات سفر أو مغادرة البلاد، ما لم يكن لديهم سبب واضح، عادة ما يكون بقصد العمل.

تعتبر السنة القمرية الجديدة، المعروفة أيضًا بـ "احتفال الربيع"، واحدة من أكبر العطلات الرسمية في الصين. وفي 2023، ستمتد العطلة من 21 إلى 27 يناير.