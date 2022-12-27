توقعات بنمو سياحة المعارض والمؤتمرات في السعودية 11% خلال 10 سنوات

يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة في السعودية نمو قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات 11% سنويا، للسنوات العشر المقبلة ما يجعله الأسرع نموا في الشرق الأوسط.

جاء ذلك إثر الأهمية المتزايدة للمملكة على الساحة الاقتصادية العالمية، ومساعي جذب الاستثمارات والأعمال، وهو ما يدعم الصورة الأوسع للقطاع.

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وتعتبر سياحة المعارض والمؤتمرات مكونا أساسيا لقطاع السياحة حول العالم، والسعودية ليست باستثناء.

وقد أصدرت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية خلال أكتوبر الماضي وحده، 1322 ترخيصا، بنمو سنوي لامس 25%.

في الربع الأخير من العام، شهدت السعودية نحو 200 فعالية بين مؤتمرات ومعارض، بينها بعض أضخم الفعاليات على مستوى المنطقة ككل مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وقمة المجلس العالمي للسياحة والسفر.

وتستهدف السعودية بحلول 2030، تسجيل أكثر من 100 مليون زيارة، 45% منها محلية، مقابل 55% خارجية. بحسب Entrepreneur Middle East.

وسيكون 50% من هذا الزيارات للترفيه، و32% للسياحة الدينية، و10%، لزيارة العائلة والأصدقاء، و9% للأعمال والمؤتمرات. وإذا صحت هذه التوقعات، فإن المملكة ستشهد 9 ملايين زيارة سنويا لحضور المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية.

وتعتبر الأهمية المتزايدة للسعودية على الساحة الاقتصادية العالمية، ومساعي جذب الاستثمارات والأعمال، تقف وراء النمو المتوقع في قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات، وهو ما يدعم الصورة الأوسع للقطاع.

ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو القطاع ككل في السعودية 11% سنويا، للسنوات العشر المقبلة، ما يجعله الأسرع نموا في الشرق الأوسط.