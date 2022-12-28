سياحة
إيطاليا تفرض على القادمين من الصين الخضوع لفحص كورونا قبل دخول البلاد
الصين ألغت اختبارات الحمض النووي للقادمين من الخارج اعتبارا من يوم 8 يناير القادم
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فرضت إيطاليا، اليوم الأربعاء، على القادمين من الصين الخضوع لفحص كورونا قبل دخول البلاد.
وفي وقت سابق، ألغت الصين اختبارات الحمض النووي للقادمين من الخارج اعتبارا من يوم 8 يناير القادم، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.
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وذكر البيان أنه من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم. ويُنصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية.
وليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية، وفقا للبيان.
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