مع عودة زخم السفر.. لا طائرات كافية في المطارات!

مع عودة الطلب على السفر وتخلي الصين تدريجيا عن قيودها الصارمة، بدأت حقيقة واحدة تتضح وهي أن العالم يعاني نقصا شديدا في الطائرات.

مع قيام شركات الطيران من United Airlines إلى Air India بتقديم طلبات شراء ضخمة للطائرات وتخطيط غيرهما لذلك، فإن قيود سلسلة التوريد تعني أن هذه الطائرات لن يتم تسليمها إلا بعد سنوات محتملة، إذ تقدر شركة Jefferies أن هناك طلبيات متراكمة يبلغ حجمه 12720 طائرة حاليًا.

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كل هذا يعني أن أسعار تذاكر الطيران الباهظة التي اشتكى الناس منها خلال الأشهر القليلة الماضية "موجودة لتبقى"، وقد تزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن.

باعت كل من بوينغ وإيرباص، عملاقتي صناعة الطائرات اللتين تتمتعان إلى حد كبير باحتكار ثنائي لطائرات الركاب، طرازاتهما ذات الممر الواحد الأكثر شعبية حتى العام 2029 على الأقل، وفق وكالة "بلومبرغ".

إن مضاعفة الطلب من قبل شركات الطيران بينما تعود شهية السفر مرة أخرى، وبشدة، وتطلع تلك الشركات إلى تحديث أساطيلها القديمة يمثل تحديات لسلسلة التوريد، بدءًا من الحصول على المكونات الضرورية إلى نقص العمالة.

وقد تخلت شركة إيرباص في وقت سابق من هذا الشهر عن هدف تسليم 700 طائرة هذا العام، بسبب مشاكل في سلسلة التوريد، وحذرت سابقًا من أن القفزة في تكاليف الطاقة ستؤثر بشكل خاص على المنتجين الأصغر حجماً، الذين يحتاجون إلى طاقة كثيفة.