أميركا تدرس فرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين
بسبب مخاوف من "نقص شفافية البيانات" الواردة من بكين
قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن الحكومة قد تفرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة "كوفيد-19" على المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب مخاوف من "نقص شفافية البيانات" الواردة من بكين.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.
وقالت اليابان إنها ستطلب من الوافدين من الصين تقديم فحص سلبي لمرض كوفيد-19، في حين فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.
وأفاد المسؤولون بأن "ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات (كوفيد-19) بالصين ونقص شفافية البيانات، التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية".
وتواجه بعض المستشفيات ودور الجنازات في الصين ضغوطا مع انتشار الفيروس إلى حد كبير في أنحاء البلاد.
لكن بيانات رسمية، كشفت أن الصين سجلت وفاة واحدة فحسب بمرض كوفيد-19 خلال سبعة أيام حتى الإثنين، مما يثير شكوكا بين خبراء الصحة والسكان بشأن البيانات الحكومية.
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