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فيروس كورونا

4 دول تفرض إجراء اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين

تضم الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وتايوان

دبي - العربية.نت
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انضمت الولايات المتحدة وإيطاليا إلى قائمة الدول التي فرضت على المسافرين القادمين من الصين إجراء اختبارات كوفيد- 19، مع تزايد المخاوف من ظهور متحورات جديدة لكورونا.

وكشفت اليابان وتايوان عن إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، بينما تدرس كوريا الجنوبية فرض قيود على المسافرين من الصين.

ودعت إيطاليا الدول الأعضاء في منطقة شنغن إلى اتخاذ قرار جماعي يفرض على المسافرين القادمين من الصين إبراز نتيجة سلبية لاختبار كورونا.

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بدورها، طلبت الولايات المتحدة من كافة المسافرين الوافدين من الصين إجراء فحوصات قبل يومين من السفر، مع تقديم نتيجة الاختبار السلبي لشركات الطيران.

وأثار تخلي الصين عن إجراءات الإغلاق الصارمة في الأسابيع الأخيرة تفاؤلاً في الأسواق العالمية سرعان ما تحول إلى تشاؤم مع الانتشار السريع لكورونا.

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