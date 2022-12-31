اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إحدى طائرات طيران الإمارات في مطار دبي
إحدى طائرات طيران الإمارات في مطار دبي
طيران الإمارات

رئيس طيران الإمارات: نستهدف استثمار 100 مليون دولار في العمليات الخضراء بالعام الجديد

الشركة تستهدف إطلاق شراكات ومنتجات جديدة في 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات، أن طيران الإمارات تهدف خلال العام 2023 لإعادة عملياتها العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما ستواصل جذب المواهب والتوظيف لدعم نموها المستقبلي، والتركيز على صحة وسلامة عملائها وفرق عملها.

وقال سعيد في رسالة لموظفي المجموعة بمناسبة العام الجديد خلال العام 2023، إنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات مثل تشغيل طائرات المجموعة المجددة حديثاً واستثمار بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) في العمليات الخضراء والاستدامة وتنمية المجتمع.

وأشار إلى استهداف الشركة إطلاق شراكات ومنتجات جديدة، إلى جانب فرص التكنولوجيا والتعلم والتطوير الوظيفي لموظفينا، إضافة إلى التوسعات بشكل عام، مضيفا: "وضعنا معاً خارطة طريق، ولدينا خطط قوية وعلامات تجارية أيقونية ونشكل فريقاً موهوباً وذا خبرة مذهلة"، وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.

"طيران الإمارات" تخطط لإعادة كل طائراتها العملاقة للتحليق بهذا الموعد! قصص اقتصادية طيران الإمارات "طيران الإمارات" تخطط لإعادة كل طائراتها العملاقة للتحليق بهذا الموعد!

وذكر سعيد أن توقعات الخبراء بعام يتخلله التضخم والركود وارتفاع أسعار الوقود والدولار الأميركي تشير إلى تأثير قوي على الطلب على السفر وتكاليف التشغيل لدى المجموعة.

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من هذه الآثار، من خلال ضبط التكاليف والعمل عن كثب مع الموردين وأصحاب المصلحة".

وقال إن مجموعة الإمارات اعتمدت خلال 2022 على مواردها الداخلية لتسريع عملية استعادة شبكتها العالمية، وإعادة أسطولها من التخزين إلى التشغيل على مدارج المطارات، وتعزيز تجربة العملاء وثقة السفر، إلى جانب الاستثمار في المنتجات والأفراد، كما واصلت نقل الإمدادات الطبية والأساسية في أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كم دفع ترمب للضرائب خلال وجوده في البيت الأبيض؟ كم دفع ترمب للضرائب خلال وجوده في البيت الأبيض؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط