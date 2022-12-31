فرنسا تفرض قيودا على الوافدين من الصين بسبب كورونا
سيتوجب على الوافدين من الصين والذين تزيد أعمارهم عن 11 عاماً تقديم اختبار "كوفيد-19" سلبي
نشرت فرنسا السبت، مرسوماً يحدّد مواعيد اختبارات "كوفيد-19" التي تفرضها على المسافرين الوافدين من الصين والذين سيتوجب عليهم إبراز اختبار نتيجته سلبية قبل إقلاع الطائرة اعتبارًا من 5 يناير.
ويحدّد المرسوم تواريخ دخول الإجراءات، التي أعلنتها الحكومة الفرنسية مساء الجمعة، حيز التنفيذ.
وتنصّ هذه الإجراءات، السارية حتى 31 يناير، على إجراء اختبارات "بي سي آر" عشوائية اعتبارًا من الأحد للوافدين إلى فرنسا وعلى فرض وضع الكمامة للمسافرين الذين تزيد أعمارهم عن ستّة أعوام على متن الرحلات المغادرة من الصين باتجاه فرنسا، وفق وكالة فرانس برس.
اعتبارًا من 5 يناير، سيتوجب على الوافدين من الصين والذين تزيد أعمارهم عن 11 عامًا تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من الإقلاع، وفق المرسوم.
وجاء في المرسوم أيضًا أن "هؤلاء المسافرين سيتعيّن عليهم أيضًا الالتزام بالخضوع لحملة فحص عشوائية عند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية وعزل أنفسهم في حالة إثبات نتيجة إيجابية".
في مواجهة طفرة الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين، تنضمّ فرنسا إلى الدول الأوروبية - بينها إيطاليا وإسبانيا - التي تفرض قيودًا على الوافدين من الصين، في وقت لم يتوصل بعد الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بهذا الخصوص.
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