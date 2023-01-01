انقطاع الكهرباء بهذه الدولة يتسبب في تعطل حركة الطيران

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في مطار الفلبين في إلغاء أو تحويل ما يقرب من 300 رحلة جوية محلية ودولية في مطار مانيلا بالفلبين اليوم الأحد، ما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 65 ألف مسافر خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

واعتذر وزير النقل خايمي جيه باوتيستا في مؤتمر صحفي مساء اليوم عن الضرر، وأكد أن السلطات تعمل على تقديم المساعدة لكل الركاب المتضررين.

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قال باوتيستا إن المشكلة بدأت صباح اليوم، عندما فقد مركز إدارة الحركة الجوية، الذي يشرف على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الفلبيني، الاتصالات والراديو والرادار والإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتمكنت إدارة المطار من استعادة نظام الحركة الجوية في وقت متأخر من بعد الظهر واستؤنفت الرحلات الجوية في مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا.

قال المسؤولون إنهم طلبوا من شركات الطيران القيام بمزيد من الرحلات الجوية واستخدام المزيد من الطائرات ذات الجسم العريض لاستيعاب المزيد من الركاب، ومن المتوقع أن يتعافى المطار تماما بعد 72 ساعة.

كان من بين المسافرين الذين علقوا في المطار، رجل الأعمال ماني بانجيلينان، رئيس شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "بي إل دي تي"، الذي قال إنه كان في طريقه إلى مانيلا من طوكيو عندما حدث انقطاع التيار الكهربائي.

وكتب على حسابه في تويتر: "قيل لنا إن الرادار ومرافق الملاحة في نينوي أصابتها أعطال. كنت عائدا من طوكيو - بعد 3 ساعات من الطيران، لكن اضطررت للتوجه إلى هانيدا 6 ساعات من الطيران غير المجدي ولكن مزعجة للمسافرين وخسائر السياحة والأعمال مروعة".