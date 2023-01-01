اقتصاد مصر
قفزة في أعداد الوافدين تنعش حركة السياحة بـ"البحر الأحمر"
بعد التعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا
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قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، إن حركة السياحة تشهد زيادة مطردة خلال الفترات الماضية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن السياحة الداخلية تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الحالي، بعد أزمة جائحة فيروس كورونا والتي كان لها تأثير بشكل كبير على قطاع السياحة في كل دول العالم.
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وأشار إلى أن السياحة الداخلية في مصر تشهد معدلات متزايدة منذ مطلع شهر ديسمبر، وسط توقعات باستمرار النمو مع نهاية الاحتفال بأعياد الميلاد.
ولفت إلى أن مدن الغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصير، شهدت زيادة في أعداد السياح الوافدين خلال الأيام الماضية، لتتخطى نسب الإشغال ضعف العام الماضي.
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