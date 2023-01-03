الصين تشهد 52.7 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة العام الجديد
بلغت عائدات السياحة خلال العطلة حوالي 3.8 مليار دولار
شهدت الصين حوالي 52.7 مليون زيارة سياحية محلية خلال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام، بزيادة 0.44% على أساس سنوي، وفقاً لما نقلته وكالة شينخوا عن وزارة الثقافة والسياحة يوم الاثنين.
بلغت عائدات السياحة التي تحققت خلال العطلة أكثر من 26.5 مليار يوان (حوالي 3.8 مليار دولار)، بزيادة بـ 4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للوزارة.
وأضافت أن سوق الثقافة والسياحة الصينية ظلت مستقرة ومنظمة خلال العطلة التي انتهت الاثنين.
وأشارت الوزارة إلى أن المسافرين يفضلون الرحلات القصيرة بشكل خاص خلال هذه الفترة، مع استمرار شعبية الأنشطة المرتبطة بالثلوج، والتخييم.
وقالت الوزارة إن البيانات تظهر أيضًا انتعاشًا مطردًا في السفر لمسافات طويلة ومتوسطة في البلاد، مضيفة أن بعض وكالات السفر عبر الإنترنت أبلغت عن زيادة ملحوظة في حجوزات التذاكر للسياحة عبر المقاطعات وعبر الحدود خلال العطلة.
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