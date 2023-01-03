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سفر

تضاعف إنفاق مواطني هذه الدولة الخليجية على السفر.. الأعلى منذ تفشي الجائحة

شهد قفزة قياسية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022

دبي - العربية.نت
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شهد إنفاق الكويتيين على السفر قفزة قياسية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إذ بلغ 3.14 مليار دينار بنهاية الربع الثالث، وذلك بنمو نسبته 97.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، والتي بلغ خلالها الإنفاق على السفر نحو 1.59 مليار دينار.

وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات التي أصدرها بنك الكويت المركزي، ونقلتها صحيفة الأنباء، فإن القفزة الكبيرة في إنفاق الكويتيين على السفر خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، تعتبر الأعلى منذ تفشي جائحة كورونا وفرض العديد من القيود على سفر المواطنين إلى العديد من بلدان العالم التي يفضلها الكويتيون.

وبلغ إنفاق المواطنين الكويتين على السفر خلال الريع الأول من عام 2022 نحو 1.13 مليار دينار، فيما وصل في الربع الثاني من العام إلى 835 مليون دينار.

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أما الربع الثالث، فقد شهد زيادة مطردة لتزامنه مع أشهر الصيف والتي يلجأ خلالها الكويتيون إلى السفر، إذ بلغ إنفاقهم نحو 1.17 مليار دينار.

وكان إنفاق الكويتيين على السياحة بلغ 2.3 مليار دينار خلال عام 2021.

يشار إلى أن الإنفاق على السفر وفقا لإحصائية «المركزي» الكويتي، لا يقتصر على رحلات السياحة والعمل الخاصة بالمواطنين وغيرهم، بل يشمل العلاج في الخارج والبعثات الدراسية وسفرات المهمات الرسمية وغيرها.

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