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نمو إيرادات السياحة التونسية 83% في 2022 لتسجل 1.35 مليار دولار

المركزي التونسي: تحويلات العاملين بالخارج زادت 12% إلى 2.7 مليار دولار

تونس - رويترز
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أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن إيرادات السياحة التونسية قفزت 83% في 2022 وأن تحويلات العاملين بالخارج زادت 12%.

وبلغت التحويلات 8.4 مليار دينار (2.70 مليار دولار). وزادت إيرادات السياحة إلى 4.2 مليون دينار (1.35 مليون دولار).

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قال إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول.

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وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.

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