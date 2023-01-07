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مطار بكين (رويترز) الصين كورونا
مطار بكين
ألمانيا

ألمانيا تطلب من مواطنيها تجنب "السفر غير الضروري" إلى الصين بسبب كورونا

الخارجية الألمانية: الصين سيتم تصنيفها كمنطقة خطر لمتحورات الفيروس

دبي - العربية.نت
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أوصت الخارجية الألمانية مواطني ألمانيا بالتخلي "في الوقت الراهن عن الرحلات غير الضرورية" إلى الصين بسبب وضع كورونا هناك.

وكتبت الوزارة، على تويتر اليوم السبت مبررة التحذير من السفر، أن أعداد الإصابات في الصين وصل حاليا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة عام 2020، النظام الصحي الصيني محمل بأعباء زائدة، الأمر الذي أثر على كفاية الرعاية حتى في حالات الطوارئ الطبية.

وأضافت الوزارة أن الصين سيتم تصنيفها اعتبارا من التاسع من الشهر الجاري كمنطقة خطر لمتحورات الفيروس، وسيسري الاختبار الإجباري بالنسبة للقادمين إلى ألمانيا من الصين اعتبارا من بعد غد الاثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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وأوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد بإجراء اختبار لفيروس كورونا (كوفيد-19) للوافدين من الصين، إلا أن التكتل فشل في الاتفاق على فرض اختبارات إلزامية.

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