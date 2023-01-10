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مسؤول لـ"العربية": مطار الملك خالد يستهدف الوصول لـ250 وجهة بحلول 2030

و100 مليون مسافر

دبي - العربية.نت
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قال نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مطارات الرياض عبدالعزيز العساكر، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن مطار الملك خالد يستهدف الوصول إلى 250 وجهة و100 مليون مسافر بحلول 2030 تماشيا مع رؤية المملكة.

وأضاف العساكر، أن هذا الحراك هو ثمرة لرؤية المملكة 2030، واستراتيجية الطيران المدني، وتوجد شراكات كبيرة في الطريق.

وأوضح أن التعاون مع شركة Wizz Air يستهدف الوصول إلى 10 وجهات أوروبية خلال 2023، منها 4 وجهات جديدة تم إطلاقها مطلع العام الحالي.

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