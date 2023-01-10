مسؤول لـ"العربية": مطار الملك خالد يستهدف الوصول لـ250 وجهة بحلول 2030

قال نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مطارات الرياض عبدالعزيز العساكر، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن مطار الملك خالد يستهدف الوصول إلى 250 وجهة و100 مليون مسافر بحلول 2030 تماشيا مع رؤية المملكة.

وأضاف العساكر، أن هذا الحراك هو ثمرة لرؤية المملكة 2030، واستراتيجية الطيران المدني، وتوجد شراكات كبيرة في الطريق.

مادة اعلانية

وأوضح أن التعاون مع شركة Wizz Air يستهدف الوصول إلى 10 وجهات أوروبية خلال 2023، منها 4 وجهات جديدة تم إطلاقها مطلع العام الحالي.