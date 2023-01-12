شبكة ABC: خطأ بشري وراء تعطل نظام إشعارات الطيران في أميركا

أفادت شبكة ABC الأميركية، بأن خطأ اقترفه مهندس صيانة كان وراء تعطل نظام إشعارات الطيران في أميركا، والذي تسبب في تعليق رحلات الطيران في البلاد لعدة ساعات.

وأشارت إلى أن مهندس صيانة استبدل وحدة تشغيل في نظام NOTAM بأخرى ما أدى إلى تعطله.

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وأضافت ABC نقلا عن مسؤول أميركي، أن هذا الخطأ البشري تسبب بخسائر كبيرة.

كانت السلطات الأميركية قالت إن الخلل في نظام تنبيه الطيارين، وفقا للمعلومات الأولية، يعود إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في حسابها عبر "تويتر": "نحن نواصل مراجعة شاملة لتحديد السبب الجذري للانقطاع لنظام الإشعار (NOTAM). عزا عملنا الأولي الانقطاع إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات. في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني".

وتابعت "نحن نعمل بجد لمواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى".

Update 6: We are continuing a thorough review to determine the root cause of the Notice to Air Missions (NOTAM) system outage. Our preliminary work has traced the outage to a damaged database file. At this time, there is no evidence of a cyber attack. (1/2) — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

كانت حركة الطيران قد توقفت بشكل تام فوق الأجواء الأميركية بسبب عطل في نظام NOTAM. وقالت شبكة "CNN" الأميركية إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في أميركا.

يؤثر توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة على الرحلات الجوية في العالم.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع قضية إيقاف حركة الطيران، مشيرا إلى أنه لا دليل على هجوم سيبراني حتى اللحظة.

وقال بايدن "إمكان الطائرات الهبوط بسلام لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل التقني".