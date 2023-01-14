اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطار أميركا مناسبة
مطار أميركا
طيران

120 مشرعاً أميركياً يطالبون بوضع خطة لتجنب تكرار تعطل حركة الطيران الأخيرة

المشرعون يريدون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أبلغت مجموعة من أكثر من 120 مشرعا أميركيا إدارة الطيران الاتحادية بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها يوم الأربعاء والذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية "أمر غير مقبول على الإطلاق"، وطالبت‭‭ ‬‬المجموعة الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن في رسالة من اللجنة وأعضاء آخرين بمجلس النواب إلى وزير النقل بيت بوتيجيج إن اللجنة تعتزم "إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى".

ويريد المشرعون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي والذي أدى إلى أول توقف على مستوى البلاد للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. ويريدون من وزير النقل أن يقدم "تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بيها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر" على الرغم من أن بوتيجيج قال إن الحكومة لن تعوض الركاب عن التأخير.

شبكة ABC: خطأ بشري وراء تعطل نظام إشعارات الطيران في أميركا سياحة وسفر طيران شبكة ABC: خطأ بشري وراء تعطل نظام إشعارات الطيران في أميركا

ويريد أعضاء مجلس النواب إحاطة وإجابات مفصلة على أسئلة منها ما يتعلق بأسباب تعطل نظام الكمبيوتر ورد فعل إدارة الطيران الاتحادية على المشكلة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب وزير النقل أو إدارة الطيران الاتحادية.

وقالت الإدارة يوم الخميس إن تحليلها الأولي أظهر أن تعطل نظام الكمبيوتر نتج عن خطأ إجرائي يتعلق بملف بيانات تالف. ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية على أسئلة عن تفاصيل المشكلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط