أول رد فعل رسمي حول تغريدة إيلون ماسك عن مصر

في أول رد فعلي رسمي على تغريدة رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، عن الحضارة المصرية القديمة دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط ماسك إلى زيارة مصر.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم تُروَ بزيارة المتحف المصري الكبير، والذي يضم المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، التي لم تُشاهَد من قبل ستكون تجربة متفردة واستثنائية.. مصر ترحب بك".

.@elonmusk you bet! Come join us unravel more untold stories about #AncientEgypt at the Grand Egyptian Museum #GEM with the full & never-before-seen collection of king Tutankhamun...It’s an unparalleled experience & #Egypt welcomes you 🇪🇬. https://t.co/sFYLs2CMrE — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) January 13, 2023

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دعوة المشاط للملياردير الأميركي لزيارة مصر ليست الأولى، حيث قالت في ردها على تغريدة سابقة لماسك حول بناء الأهرامات في عام 2020 "نحن في انتظارك.. أدعوك لاستكشاف كيفية بناء الأهرامات".

كانت قد أثارت تغريدة إيلون ماسك، عن الحضارة المصرية القديمة ردود أفعال واسعة النطاق من مشاهير ونجوم في مصر.

وشارك ماسك مقطع فيديو لمعبد "دندرة" المصري الواقع بمحافظة قنا في صعيد مصر، وعلق قائلا: "مصر القديمة كانت متوهجة".

وعلق عالم الآثار المصري، زاهي حواس، قائلاً: "أفضل دعاية للسياحة في مصر، وهي مجانية، ولم تكلف الدولة دولارا واحدا".

أما رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، فاكتفى بالتعليق باستخدام "إيموجي" يعبر عن سعادته بتغريدة الملياردير الأميركي.