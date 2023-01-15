انطلاق اجتماع مجموعة الشرق الأوسط لأمن الطيران والتسهيلات في عُمان.. غداً

تستضيف سلطنة عُمان ممثلة بهيئة الطيران المدني، غداً الاثنين، الاجتماع الثالث لمجموعة الشرق الأوسط لأمن الطيران والتسهيلات، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

ويهدف الاجتماع إلى توفير هيكل إقليمي للتعاون والتنسيق وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار الأداء الإقليمي لأمن الطيران والتسهيلات، للحد من المخاطر المتعلقة بأمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مبادرات أمن الدول بما يتماشى مع الخطة العالمية الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي.

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كما يهدف إلى تطوير وتحديث خطة أمن وتسهيلات الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط، وتعزيز تحقيق أهداف أمن الطيران والتسهيلات الإقليمية، وتحديد وترتيب أولويات احتياجات الدول فيما يتعلق ببرنامج أمن الطيران والتسهيلات، بما في ذلك مشاريع بناء القدرات وتنسيق أنشطة المساعدة الضرورية مع الدول المعنية، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

ويسلط الاجتماع الضوء على تحديد الفرص لتجهيز الموارد وتشجيع الدول وأصحاب المصلحة إلى تقديم مساهمات طوعية مالية وعينية لدعم مشاريع مساعدة أمن الطيران والتسهيلات في المنطقة.

وسيناقش الاجتماع قرابة 30 ورقة عمل منها 6 أوراق عمل لسلطنة عُمان يقدّمها خبراء أمن الطيران على المستويين الوطني والتشغيلي، والمختصون في هيئة الطيران المدني والإدارة العامة لأمن المطارات، ومشغلو المطارات والطائرات ومقدمو الخدمات الأرضية.