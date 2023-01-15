تفادي اصطدام طائرتين بمطار كينيدي في نيويورك

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالي الأميركية، عن تفادي اصطدام طائرتين بمطار كينيدي بنيويورك.

وقالت الهيئة، إنه تقرر فتح تحقيق بالحادث.

مادة اعلانية

كانت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية سمحت بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء الماضي، استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي في مطاري أتلانتا ونيوارك.

كما أقلعت أول طائرة بعد رفع الحظر من مطار لاغارد في نيويورك بالولايات المتحدة.

كانت حركة الطيران قد توقفت بشكل تام فوق الأجواء الأميركية بسبب عطل في نظام NOTAM. وقالت شبكة "CNN" الأميركية إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في أميركا.

وقالت مراسلة قناة "العربية" في واشنطن إن تعطل الرحلات شمل آلاف رحلات الطيران في الولايات المتحدة بسبب العطل التقني، فيما تشير الأنباء إلى توقف تام للحركة الجوية في أميركا.

يؤثر توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة على الرحلات الجوية في العالم. وقد أعلنت مطارات باريس أن جميع رحلات شركات الطيران الأميركية ستتأخر حتى إشعار آخر.

وتسبب العطل الذي أعلنت عنه إدارة الطيران الفيدرالية في تأجيل آلاف الراحلات داخل وخارج الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع قضية إيقاف حركة الطيران، مشيرا إلى أنه لا دليل على هجوم سيبراني حتى اللحظة.

وقال بايدن "إمكان الطائرات الهبوط بسلام لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل التقني".

وكشفت إدارة الطيران الأميركية أن عملية هبوط الطائرات في أجواء أميركا الآن تتم بسلام. وقالت وسائل إعلام أميركية إن نظام تشغيل الرحلات الجوية يعود للعمل تدريجيا.

وتم تأخير الرحلات الجوية في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد عطل إلكتروني في إدارة الطيران الفيدرالية.

وكان وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيغ، قد قال في وقت سابق؛ إن إدارة الطيران الفيدرالية تسعى للسيطرة على العطل الفني واستعادة الرحلات بأسرع وقت.

وأضاف أن تحقيقا شاملا لمعرفة سبب الخلل الفني الذي أصاب نظام إشعارات الطيران.

كانت قد تعرضت مئات من رحلات الطيران لعمليات تأخير شملت رحلات داخلية وأخرى خارجية، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.

وأبلغ موقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware عن تأخير مئات الرحلات. وقالت الوكالة في تغريدة إنها تعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية: "نجري عمليات التحقق النهائية للتأكد من السلامة وسنعيد النظام للعمل الآن"، "العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني تتأثر".

وقالت الوكالة إنها ستقدم تحديثات متكررة لأنها تحرز تقدمًا.

وقبل السماح بإقلاع الرحلات والعودة التدريجية للطيران؛ طلبت إدارة الطيران الأميركية من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من الولايات المتحدة.