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السياحة في إسبانيا (صورة تعبيرية)
السياحة في إسبانيا (صورة تعبيرية)
سياحة

توقعات بتجاوز إيرادات السياحة في إسبانيا هذا العام مستويات ما قبل الجائحة

ظلت أرقام السياحة أقل من مستويات 2019 بنسبة 2.1% في عام 2022 على الرغم من عودة السفر

دبي - العربية.نت
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وجدت دراسة حديثة أنه من المتوقع أن تنمو عائدات شركات السياحة في إسبانيا بنسبة 4.7% مقارنة بالمسجل في عام 2019، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في إيقاف السفر الدولي.

وجدت مجموعة Exceltur الصناعية، أن الفنادق والمنتجعات وشركات النقل وتأجير السيارات والشركات الترفيهية في إسبانيا تشهد ارتفاعًا في حجوزات 2023، من شأنها أن تساعد البلاد على تجاوز أرقام السياحة لعام 2019، وفق ما نقلته "رويترز".

ظلت أرقام السياحة أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 2.1% في عام 2022 على الرغم من عودة السفر.

هذه أقوى جوازات السفر في عام 2023 سياحة وسفر سفر هذه أقوى جوازات السفر في عام 2023

وقد أثر التضخم وزيادة تكاليف الوقود والزيادات في الأجور على صافي أرباح شركات السياحة في إسبانيا، وإذا وصل النمو إلى الإجمالي المتوقع، فستمثل السياحة حوالي 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وجدت Exceltur أن المسافرين من وسط أوروبا والمكسيك ساعدوا في تعزيز الاقتصاد الإسباني العام الماضي، ويراهن مسؤولو السياحة على عودة ظهور الزوار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2023.

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