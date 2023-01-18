توقعات بتجاوز إيرادات السياحة في إسبانيا هذا العام مستويات ما قبل الجائحة

وجدت دراسة حديثة أنه من المتوقع أن تنمو عائدات شركات السياحة في إسبانيا بنسبة 4.7% مقارنة بالمسجل في عام 2019، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في إيقاف السفر الدولي.

وجدت مجموعة Exceltur الصناعية، أن الفنادق والمنتجعات وشركات النقل وتأجير السيارات والشركات الترفيهية في إسبانيا تشهد ارتفاعًا في حجوزات 2023، من شأنها أن تساعد البلاد على تجاوز أرقام السياحة لعام 2019، وفق ما نقلته "رويترز".

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ظلت أرقام السياحة أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 2.1% في عام 2022 على الرغم من عودة السفر.

وقد أثر التضخم وزيادة تكاليف الوقود والزيادات في الأجور على صافي أرباح شركات السياحة في إسبانيا، وإذا وصل النمو إلى الإجمالي المتوقع، فستمثل السياحة حوالي 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وجدت Exceltur أن المسافرين من وسط أوروبا والمكسيك ساعدوا في تعزيز الاقتصاد الإسباني العام الماضي، ويراهن مسؤولو السياحة على عودة ظهور الزوار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2023.