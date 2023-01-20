تقرير يرصد تنامي شعبية السياحة المستدامة عالمياً

كشف تقرير جديد صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) بالاشتراك مع مجموعة Trip.com وشركة Deloitte، عن زيادة الشهية للسياحة المستدامة، حيث يبحث 69% من المسافرين بنشاط عن خيارات سفر مستدامة.

التقرير الذي جاء تحت عنوان "عالم يتحرك: تغيير اتجاهات سفر المستهلكين في عام 2022 وما بعده"، سعى إلى تحليل الاتجاهات التي شكلت قطاع السفر والسياحة العام الماضي، وأظهر أن الاستدامة باتت عنصرا أساسيا في جدول أعمال السفر، حيث يتوق المسافرون إلى تقليل انبعاثات الكربون ودعم السياحة المستدامة.

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وفقًا لمسح تم تضمينه في التقرير، يفكر ثلاثة أرباع المسافرين في السفر بشكل أكثر استدامة في المستقبل، وقد اختار ما يقرب من 60٪ خيارات سفر أكثر استدامة في العامين الماضيين، وفق ما نقله موقع Yahoo Finance.

وجد استطلاع آخر أيضًا أن حوالي ثلاثة أرباع المسافرين المقتدرين مستعدون لدفع مبالغ إضافية لجعل رحلاتهم أكثر استدامة.

وفقًا للتقرير، كان الأفراد في العام الماضي على استعداد لتوسيع ميزانية خطط عطلاتهم، حيث خطط 86٪ من المسافرين لإنفاق نفس المبلغ أو أكثر على السفر الدولي مقارنة بعام 2019، مع تصدر السياح الأميركيين القائمة بصفتهم من كبار المنفقين.

لكن عام 2023 يبدو أفضل من حيث إنفاق المسافرين، فعلى الرغم من المخاوف بشأن التضخم وأزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم، قال ما يقرب من ثلث المسافرين (31٪) إنهم يعتزمون إنفاق المزيد على السفر الدولي هذا العام مقارنة بعام 2022.