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"طيران الإمارات" تضيف خدمتين أخريين في أستراليا مع تزايد الطلب

عدد رحلات الناقلة عبر أستراليا يرتفع إلى 63 رحلة أسبوعياً بحلول منتصف 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة طيران الإمارات عن زيادة خدمتين أخريين في أستراليا، مع ازدياد الطلب بعد التعافي من جائحة كورونا.

وذكرت الشركة أنها ستستأنف رحلاتها إلى كرايستشيرش عبر سيدني، في 26 مارس المقبل، حسب ما نقلت "رويترز".

وبهذا القرار يرتفع عدد رحلات "طيران الإمارات" عبر أستراليا، إلى 63 رحلة أسبوعياً، بحلول منتصف العام الجاري.

وينتظر أن تضيف الشركة أيضاً رحلة يومية ثالثة إلى ملبورن، عبر سنغافوة، ابتداء من 26 مارس 2023.

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