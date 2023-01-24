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تايلاند
سياحة

تايلاند تتخطى هدفها السياحي لعام 2022 بعد قفزة في عدد الزوار الأجانب

شهد عام 2019 في فترة ما قبل الجائحة، رقماً قياسياً يقارب 40 مليون سائح أجنبي للعام بأكمله

بانكوك - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة السياحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت 11.15 مليون زائر أجنبي في عام 2022، بزيادة من حوالي 428 ألف زائر في العام السابق، عندما تم فرض قيود سفر واسعة النطاق مرتبطة بالوباء.

تعكس الأرقام، التي تجاوزت هدف الحكومة، تحولًا قويًا حيث تحاول تايلاند إحياء قطاع السياحة الحيوي، الذي تحمل وطأة سياساتها الصارمة المتعلقة بدخول البلاد والحجر الصحي أثناء الوباء.

في ديسمبر، كان هناك 2.24 مليون سائح أجنبي في تايلاند، مقارنة بـ 230497 زائرًا في نفس الشهر قبل عام.

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وشهد عام 2019 في فترة ما قبل الجائحة، رقماً قياسياً يقارب 40 مليون سائح أجنبي للعام بأكمله.

قالت الوزارة إن ماليزيا والهند وسنغافورة، كانت أكبر ثلاث أسواق مصدرة للسياح إلى تايلاند العام الماضي.

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