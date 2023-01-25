وزارة الأوقاف تحدد شروط الحج للأردنيين في الموسم المقبل

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج للموسم 1444 هـ/ 2023م للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، أن التسجيل سيتم عبر بوابة الحج الإلكترونية (https://hajj.gov.jo) منذ ساعات الصباح وحتى الـ10 من مساء الثلاثاء في 7 فبراير 2023.

مادة اعلانية

وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، إن الراغبين بالتسجيل ممن تحققت بهم الشروط سيقومون بدفع 200 دينار للمسجل الكبير بالسن فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة.

وذكر الوزير أنه يعفى من الدفع مرافقو الحاج، مشيرا إلى أن الدفع متاح عبر "إي فواتيركم"، أو بمراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.

ويشترط للتسجيل في موسم الحج لهذا العام، بأن يكون المسجل من مواليد 31 ديسمبر 1960 فما دون للمسجل أو المسجلة، الكبير بالسن، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

وبشأن المدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الوزير أنه يحق للمدخرين ممن استكملوا الـ3 آلاف دينار في رصيدهم قبل مستهل سبتمبر/أيلول 2017، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (https://hajjfund.gov.jo).

أما المرأة الراغبة باصطحاب محرم معها، فيشترط لقبول تسجيلها أن تكون استكملت الـ6 آلاف دينار قبل مستهل سبتمبر 2017 لها وللمحرم، إذ أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل، ويشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

وأضاف الخلايلة أنّ موسم الحج لهذا العام، سيكون بكامل طاقته الاستيعابية، كما سبق قبل جائحة كورونا.

وتقدر حصة الأردن السنوية بـ8 آلاف حاج، بالإضافة إلى الحجاج الفرادى.

وفي موسم الحج الماضي، أصدرت دائرة الحج والعمرة تعليمات شؤون الحج، التي كرست مبدأ الشراكة مع مكاتب شركات الحج والعمرة المعتمدة لتحقيق هدف الوزارة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وبأفضل الأسعار.

وقررت السعودية عودة أعداد الحجاج لموسم حج العام 1444هـ لما كانت عليه قبل الجائحة دون شروط أو محددات عمرية، مع خفض رسوم التأمين الشامل للمعتمر إلى 88 ريالا، ورسم تأمين الحاج إلى 29 ريالًا.