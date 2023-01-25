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مصر للطيران مناسبة
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
مصر للطيران

الحكومة تصدر توضيحاً بشأن بيع "مصر للطيران"

لا تنوي بيعها وتنفذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات

دبي - العربية.نت
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ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.

وبحسب بيان المركز، فإن وزارة الطيران أكدت أنه لا صحة لبيع "شركة مصر للطيران"، مشددة على أن مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال باعتبارها إحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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