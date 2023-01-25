إيرادات السياحة في المغرب تعود لمستويات ما قبل الجائحة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في المغرب بأن الإيرادات السياحية للبلاد تجاوزت 81.7 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) بين يناير ونوفمبر 2022، لتسجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 153.2%، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، يوم الاثنين، إن الرقم يمثل معدل تعافٍ بـ 112٪ مقارنة بعام 2019.

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وقد تمكن المغرب من استعادة ما يقرب من 84٪ من الأرقام السياحية على مدار العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وأوضحت الوزيرة أن المملكة المغربية استقبلت ما لا يقل عن 10.9 مليون سائح بين يناير ونوفمبر 2022.