اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شفشاون، المغرب (iStock)
شفشاون، المغرب (iStock)
سياحة

إيرادات السياحة في المغرب تعود لمستويات ما قبل الجائحة

تجاوزت 81.7 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) بين يناير ونوفمبر 2022، لتسجل ارتفاعاً سنوياً بـ 153.2%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في المغرب بأن الإيرادات السياحية للبلاد تجاوزت 81.7 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) بين يناير ونوفمبر 2022، لتسجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 153.2%، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، يوم الاثنين، إن الرقم يمثل معدل تعافٍ بـ 112٪ مقارنة بعام 2019.

وقد تمكن المغرب من استعادة ما يقرب من 84٪ من الأرقام السياحية على مدار العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وأوضحت الوزيرة أن المملكة المغربية استقبلت ما لا يقل عن 10.9 مليون سائح بين يناير ونوفمبر 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تقدم إحاطة عاجلة لـ"النواب" حول الأطفال اللاجئين المفقودين الحكومة البريطانية تقدم إحاطة عاجلة لـ"النواب" حول الأطفال اللاجئين المفقودين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط