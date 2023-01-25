ألمانيا
مطار برلين يلغي كل الرحلات الجوية مع إضراب موظفين
أثر الإضراب على نحو 300 رحلة جوية من وإلى العاصمة الألمانية
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ألغى مطار برلين جميع رحلاته يوم الأربعاء بعد أن بدأ عاملون أرضيون إضرابا للضغط من أجل تحقيق مطالبهم بزيادة الرواتب.
وأثر الإضراب على نحو 300 رحلة جوية من وإلى العاصمة الألمانية.
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وقالت نقابة العمال "فيردي" إن أعضاءها يسعون للحصول على زيادة قدرها 500 يورو (544 دولارا) شهريا.
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن أرباب العمل عرضوا على الموظفين زيادة قدرها 2000 يورو تسدد لمرة واحدة.
وشهدت ألمانيا العام الماضي أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاما، بلغ 7.9% عام 2022.
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