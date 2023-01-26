سفير: لبنان وروسيا يعملان على إطلاق رحلات طيران مباشرة

أعلن السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بونصار، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية واللبنانية تعمل على إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وهي الرحلات التي توقفت بسبب العقوبات الغربية على روسيا.

وقال بونصار إن روسيا ستزود لبنان بـ 25 ألف طن من الحبوب دون مقابل قريباً، وإن البلدين على اتصال وثيق بشأن قضايا الأمن الغذائي.

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وفي مارس 2020، أوقفت روسيا الرحلات الجوية المباشرة مع دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي شهر يونيو 2021 استأنفت روسيا الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات، بما فيها لبنان، إلا أن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين توقفت بسبب العقوبات الغربية، بحسب وكالة "تاس".

وأشار السفير اللبناني إلى أن إطلاق الرحلات المباشرة سيكون حلاً مناسبًا جدًا للجانبين. "لا يمكنني تحديد تاريخ محدد لحدوث ذلك".

وأوضح أن الصراع حول سوريا من بين العوائق التي تمنع تدفق السياح من روسيا إلى لبنان.

"نحن نحاول جذب السياح طبعا لكن علينا مواجهة الحقائق، هناك عقوبات ضد روسيا من الغرب تمنع الرحلات الجوية من روسيا إلى الشرق الأوسط، وكذلك الوضع في سوريا، وكل هذا يمنع كثيرا من السائحين الروس من القدوم إلى لبنان"، بحسب بونصار.

وأعرب السفير عن أمله في ازدهار القطاع السياحي في المنطقة بمجرد التوصل إلى حل للأزمة السورية.