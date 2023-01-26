صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية تمويل لإنشاء منتجع 4 نجوم في منطقة الباحة

أعلن صندوق التنمية السياحي اليوم، عن توقيع اتفاقية تمويل مع شركة عنوان الجنوب للخدمات العقارية، لإنشاء مشروع منتجع من فئة 4 نجوم تحت اسم "الأرين أرجان" التابع لشركة روتانا لإدارة الفنادق.

وبحسب بيان الصندوق، سيقام المنتجع على مساحة 12,300 متر مربع، يتضمن 62 غرفة و18 شاليه، ومسابح بإطلالة على الجبال المحيطة بالموقع، بالإضافة إلى مطاعم تقدم مختارات من الأطعمة والمشروبات ونادٍ صحيّ متكامل الخدمات، وذلك لخدمة زوار محافظة المندق بمنطقة الباحة التي تتسم بمشاهدها الطبيعية الخلابة، حيث تعد إحدى الوجهات السياحية المستهدفة، مما سيعزز من جودة الحياة في رحاب الباحة ويرفع من عدد السيّاح ويضيف الرفاهية في طبيعتها الفريدة.

مادة اعلانية

وتحتل منطقة الباحة أهمية كبيرة على الخارطة السياحية في المملكة ويعود ذلك لإرثها الغني ومناخها المعتدل وتضاريسها، وغاباتها التي يفوق عددها الـ 40 ومنها غابة رغدان الشهيرة، بالإضافة لتميزها بكثرة المواقع الأثرية كقرية ذي عين والملد وطريق الفيل، إلى جانب العديد من الأسواق الشعبية والحرف اليدوية التي يتميز بها أبناء المنطقة، مما جعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية جاذبية وأكثرها إسهاماً في تنوع الخيارات والعروض السياحيّة والترفيهية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البلدي "فُرص".

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري: "يعد المشروع، واحدًا من المشاريع الفريدة التي ستسهم في تنويع وتعزيز محفظة أعمال الصندوق، كما سيقدّم إضافة نوعية للمقومات السياحية لمنطقة الباحة وبالتالي زيادة جاذبيتها للزوار، وترسيخ مكانتها العريقة كوجهة سياحية لقضاء العطلات والأنشطة الترفيهية، فضلًا عن كونها وجهة مميزة لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات".

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة عنوان الجنوب للخدمات العقارية صالح بن عثمان الغامدي: "يسعدنا توقيع اتفاقية التمويل مع صندوق التنمية السياحي الذي يشاركنا العديد من القيم والرؤى تجاه ثقافتنا ومجتمعنا وتطلعاتنا الخاصّة لقطاع السياحة والضيافة في المملكة. ولدينا قناعة راسخة أنه سيكون لهذا المشروع انعكاساته الإيجابية على المقومات والقدرات السياحية لمنطقة الباحة".

يذكر أن المنتجع سيُشيد على قمة أحد تلال محافظة المندق، محاطًا بالمشاهد الطبيعية التي ستضفي على أجوائه مزيدًا من الجاذبية والإحساس بالاسترخاء والسكينة، مما سيجعله وجهة سياحية مفضلة ومنتجعًا يلبي تطلعات الباحثين عن عطلة هادئة بعيدًا عن صخب المدن.

ويعمل صندوق التنمية السياحي على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع في الوجهات السياحية المستهدفة، بحسب الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي سيتم تنفيذها عبر برامج وحلول تمويلية تم تصميمها خصيصًا لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صياغة مستقبل مزدهر لقطاع السياحة والضيافة والترفيه في المملكة.